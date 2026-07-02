41-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в третий круг Уимблдона-2026.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Россиянка в трех сетах оказалась сильнее своей соотечественницы Дианы Шнайдер (15) со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 17 минут. За время матча Самсонова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из семи. Диана Шнайдер сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге турнира Самсонова сыграет с победительницей встречи между итальянкой Тайрой Катериной Грант и чешкой Мари Боузковой.