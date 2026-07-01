прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 1.92

Россиянки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Шнайдер

Диана третий год подряд вышла во второй раунд британского мэйджора.

Российская теннисистка начала текущий турнир с победы над Евой Лис.

Как и ожидалось, Шнайдер уверенно обыграла немку в двух сетах — 7:5, 6:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Это был всего лишь третий матч Шнайдер на траве в этом сезоне.

В середине июня 22-летняя россиянка проиграла чешке Николе Бартунковой в первом круге турнира в Берлине.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Шнайдер уступила в стартовом матче датчанке Кларе Таусон.

Перед этим Шнайдер дошла до полуфинала на Ролан Гаррос, благодаря чему вернулась в топ-15.

В прошлом году Диана не смогла пройти второй круг Уимблдона, проиграв француженке Диан Парри.

Самсонова

Людмила в первом раунде одержала победу над Полиной Кудерметовой.

Вопреки ожиданиям, российская теннисистка обыграла представительницу Узбекистана в двух сетах — 6:3, 6:3.

Самсонова успела сыграть на трех травяных турнирах перед британским мэйджором.

В Лондоне и Берлине она не прошла первый круг, проиграв Хэрриет Дарт и Элизе Мертенс соответственно.

На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Самсонова в первом раунде выиграла у Катерины Синяковой, а во втором уступила Элине Свитолиной.

Сейчас также важно обратить внимание, что Людмила выиграла лишь девять из 25-ти матчей в текущем сезоне.

Самсонова третий год подряд прошла во второй раунд Уимблдона. В прошлом сезоне она добралась до четвертьфинала, из-за чего ей теперь придется защищать 430 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.71, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: Шнайдер выиграла два предыдущих матча против Самсоновой — в 2024-м она остановила соотечественницу сначала на грунте в Риме, а потом на харде в Торонто.

Несмотря на это, сейчас оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.

1.92 Тотал геймов больше 22,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Шнайдер — Самсонова принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.