Россиянки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова встретятся во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Шнайдер
Диана третий год подряд вышла во второй раунд британского мэйджора.
Российская теннисистка начала текущий турнир с победы над Евой Лис.
Как и ожидалось, Шнайдер уверенно обыграла немку в двух сетах — 7:5, 6:1.
Это был всего лишь третий матч Шнайдер на траве в этом сезоне.
В середине июня 22-летняя россиянка проиграла чешке Николе Бартунковой в первом круге турнира в Берлине.
На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Шнайдер уступила в стартовом матче датчанке Кларе Таусон.
Перед этим Шнайдер дошла до полуфинала на Ролан Гаррос, благодаря чему вернулась в топ-15.
В прошлом году Диана не смогла пройти второй круг Уимблдона, проиграв француженке Диан Парри.
Самсонова
Людмила в первом раунде одержала победу над Полиной Кудерметовой.
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка обыграла представительницу Узбекистана в двух сетах — 6:3, 6:3.
Самсонова успела сыграть на трех травяных турнирах перед британским мэйджором.
В Лондоне и Берлине она не прошла первый круг, проиграв Хэрриет Дарт и Элизе Мертенс соответственно.
На «пятисотнике» в Бад-Хомбурге Самсонова в первом раунде выиграла у Катерины Синяковой, а во втором уступила Элине Свитолиной.
Сейчас также важно обратить внимание, что Людмила выиграла лишь девять из 25-ти матчей в текущем сезоне.
Самсонова третий год подряд прошла во второй раунд Уимблдона. В прошлом сезоне она добралась до четвертьфинала, из-за чего ей теперь придется защищать 430 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.71, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.13.
Прогноз: Шнайдер выиграла два предыдущих матча против Самсоновой — в 2024-м она остановила соотечественницу сначала на грунте в Риме, а потом на харде в Торонто.
Несмотря на это, сейчас оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов, а не на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.