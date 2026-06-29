Сразу два топовых теннисиста миновали первый круг на Уимблдоне‑2026.

Стефанос Циципас globallookpress.com

Грек Стефанос Циципас (87‑й) без проблем разобрался с французом Юго Гастоном (118‑й) — 6:1, 6:4, 6:2.

Их встреча продолжалась почти полтора часа. За это время Циципас выполнил 8 эйсов, сделал одну двойную ошибку и реализовал 5 из 15 завоёванных брейк‑пойнтов.

Прошлогодний победитель Уимблдона, итальянец Янник Синнер (1‑я ракетка мира), затратил гораздо больше сил, чтобы пройти серба Миомира Кецмановича.

Только в пяти сетах первая ракетка мира смогла сломить сопротивление — 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Их встреча продолжалась 3 часа 32 минуты. На счету итальянца — 31 подача навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 9 реализованных брейк‑пойнтов.