Легендарный испанец Рафаэль Надаль, 22 раза выигрывавший ТБШ, высказался по поводу спортивного долголетия своего бывшего соперника Новака Джоковича.

«Новак всё ещё здесь, потому что любит этот вид спорта и испытывает страсть к соревнованиям. Пока у него сохраняются эта мотивация и физические возможности, он будет претендовать на самые крупные титулы.

То, чего он добился, — невероятно. Все мы доводили свои карьеры до предела, а он продолжает это делать. Когда ты выиграл столько, сколько выиграли мы, единственная причина продолжать — это по‑прежнему получать удовольствие от борьбы и чувствовать, что способен оставаться конкурентоспособным», — цитирует Надаля Punto De Break.

39‑летний Джокович встретится в первом круге Уимблдона с китайцем У Ибином 29 июня в 20:25 (мск). За свою карьеру он 24 раза выигрывал мэйджоры.