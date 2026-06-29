Россиянин Даниил Медведев сохранил девятое место в обновлённом рейтинге лучших теннисистов мира по версии ATP перед стартом Уимблдона.

Даниил Медведев globallookpress.com

Уроженец Москвы не изменил своё положение в списке сильнейших игроков планеты. Также свои позиции сохранили ещё два представителя России — Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Рублёв занимает 13-ю строчку рейтинга, а Хачанов располагается на 22-й позиции.

Лидером рейтинга ATP остаётся итальянец Янник Синнер. Второе место занимает испанец Карлос Алькарас, третьим идёт немец Александр Зверев. В первую восьмёрку также входят Феликс Оже-Альяссим из Канады, американец Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минаур, американец Тэйлор Фриц и серб Новак Джокович.