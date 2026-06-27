Восьмая ракетка мира Новак Джокович оценил свою физическую форму перед стартом Уимблдона.

Новак Джокович globallookpress.com

«Ситуация отличается в плане моего общего физического состояния. Думаю, сейчас я лучше подготовлен, чем к "Ролан Гаррос". Кроме того, игра на траве, в отличие от грунта, требует меньших физических усилий, и это мне помогает. Я всегда любил играть на траве, у меня богатая история выступлений на Уимблдоне, и это придает мне уверенности.

"Ролан Гаррос" был очень сложным в физическом плане. Три матча, которые я сыграл, длились почти четыре часа. Я проиграл в третьем раунде игроку на 20 лет моложе, но боролся до конца в пяти сетах. Возможно, это был не тот результат, которого я хотел, но я старался.

Моей целью было достичь своего лучшего уровня к Уимблдону после травмы плеча, из-за которой я пропустил несколько месяцев. Я знал, что приехать на "Ролан Гаррос" без официальных матчей и практически сразу после травмы будет сложно. Возможно, это было слишком тяжело для меня в тот момент, и так и случилось, но я также знал, что это даст мне больше времени на подготовку к Уимблдону. Надеюсь, здесь я хорошо выступлю», — цитирует Джоковича Punto de Break.

В матче первого круга Уимблдона-2026 серб встретится с У Ибином из Китая.