Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на травяном турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, проиграв в четвертьфинале японке Наоми Осаке.

Екатерина Александрова globallookpress.com

19-я ракетка мира из России уступила занимающей 15-ю строчку рейтинга Осаке всего за один час, матч закончился со счетом 2:6, 2:6.

Японская спортсменка продемонстрировала уверенную игру: выполнила семь эйсов, обошлась без двойных ошибок и конвертировала в очки 5 из 7 брейк-пойнтов. Александрова же ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и воспользовалась лишь одним брейк-пойнтом из двух.

В полуфинале соревнований Осака померится силами с китаянкой Ван Синьюй, которая прошла дальше из-за отказа Элины Свитолиной продолжать борьбу.