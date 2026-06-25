Российская теннисистка Алина Чараева проиграла Полине Кудерметовой из Узбекистана в финале квалификации Уимблдона.
Соперницы находились на корте 2 часа 12 минут и завершили встречу с результатом
4:6, 6:4, 6:1 в пользу Кудерметовой-младшей.
Чараева пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кудерметовой восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
Таким образом, Чараева не сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Великобритании.