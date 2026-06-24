Третья ракетка мира Ига Свентек не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.
Полька в трех сетах проиграла американке Эмме Наварро (24) со счётом 5:7, 6:2, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Свентек один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наварро два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем раунде турнира Наварро сыграет с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.