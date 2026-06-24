Российская теннисистка Эрика Андреева, занимающая 238-е место в мировом рейтинге, завершила борьбу в квалификационном турнире Уимблдона-2026, лишившись шансов на выход в финальный раунд отбора.

Эрика Андреева globallookpress.com

Во втором круге квалификации россиянка потерпела поражение от американки Кейлы Дей, располагающейся на 138-й строчке мировой классификации. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут, а сама встреча закончилась уверенной победой представительницы США в двух сетах с одинаковым счетом 6:2, 6:2.

За время матча Андреева отметилась тремя подачами навылет, совершила одну двойную ошибку и упустила свой единственный брейк-пойнт. Дей, в свою очередь, также трижды подала на вылет, обошлась без ошибок при вводе мяча в игру и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов, выиграв четыре из четырех.

В решающем поединке за путевку в основную сетку Уимблдона Кейла Дей померится силами с победительницей противостояния между полькой Катажиной Кавой и итальянкой Лукрецией Стефанини.