Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на турнире категории WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, уступив в первом раунде своей соотечественнице Екатерине Александровой, которая располагается на 19-й строчке мирового рейтинга.

Екатерина Александрова globallookpress.com

На победу Александровой потребовался 1 час 28 минут, а сама встреча закончилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В ходе матча Екатерина выполнила одну подачу навылет, дважды ошиблась на линии при вводе мяча в игру и выиграла 3 брейк-пойнта из 11 возможных. Андреева, в свою очередь, записала на свой счет четыре эйса, допустила две двойные ошибки и смогла использовать лишь один брейк-пойнт из трех.

В матче второго круга турнира Екатерина Александрова выйдет на корт против представительницы Японии Наоми Осаки.