Две российские теннисистки Елена Приданкина и Эрика Андреева продолжают борьбу за выход в основную сетку Уимблдона‑2026.

Эрика Андреева globallookpress.com

В первом круге квалификации Приданкина (206) разгромила в двух сетах француженку Алис Тюбелло— 6:2, 6:0.

Матч продолжался всего 58 минут. За это время Приданкина ни разу не подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала все 5 заработанных брейк‑пойнтов.

Эрика Андреева (238) также легко разобралась с китаянкой Есинь Ма (189) — 6:0, 6:3.

Их встреча длилась 1 час 17 минут. За это время Андреева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать шесть брейк‑пойнтов из семи.