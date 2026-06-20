Первым финалистом теннисного турнира серии ATP‑500 в Лондоне стал аргентинец Франсиско Серундоло (27‑я ракетка мира).

Франсиско Серундоло globallookpress.com

В полуфинале он в трёх сетах сломил сопротивление американца Брэндона Накашима (32‑я ракетка мира).

Их противостояние длилось 2 часа 43 минуты. За это время Серундоло сделал 9 эйсов, 8 двойных ошибок, а также смог реализовать 6 из 10 брейк‑пойнтов.

На счету его соперника — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк‑пойнта из 5.

Соперником Серундоло в финале станет победитель пары Томми Пол (США) — Уго Умбер (Франция).