Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий пятое место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый раунд турнира ATP-500, который проходит в немецком городе Галле.

Бен Шелтон globallookpress.com

На старте соревнований он одержал победу над итальянским теннисистом Лоренцо Сонего, который находится на 65-й строчке рейтинга. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу Шелтона. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

В этом поединке Бен Шелтон продемонстрировал высокий уровень игры: он четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных. Сонего, в свою очередь, отметился двумя эйсами, одной двойной ошибкой и одним реализованным брейк-пойнтом из двух попыток.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Бену Шелтону предстоит сразиться с соотечественником Итаном Куинном, который занимает 66-е место в мировом рейтинге.