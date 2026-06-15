Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем участии в турнире в Галле (Германия).

Александр Зверев globallookpress.com

«Хочу играть в теннис очень, очень долго и выиграть много, много новых титулов. Считаю, что мы вместе с Немецкой ассоциацией тенниса тоже делаем много хорошей работы, так что нам не нужно ждать еще 30 лет.

Надеюсь, что однажды выиграю этот титул тоже. Спасибо всем, кто здесь. Мы проведем отличную неделю!» — приводит слова Зверева пресс-служба турнира.

Напомним, что на прошлой неделе Зверев выиграл первый в карьере турнир «Большого шлема», выиграв в финале «Ролан Гаррос» у Флавио Коболли из Италии.