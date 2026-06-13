Пятая ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в полуфинальной встрече турнира ATP-250 в Штутгарте.

Бен Шелтон globallookpress.com

Американец в трех сетах одолел Иржи Легечку (12) из Чехии со счетом 6:7, 7:6, 7:6.

Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. За это время Шелтон 21 раз подал навылет и совершил две двойные ошибки. На счету Легечки 17 эйсов и две двойные ошибки. Ни один из спортсменов не смог реализовать свои брейк-поинты — у Шелтона их было пять, у Легечки же было четыре.

Стоит отметить, что американец ранее днем доигрывал четвертьфинальный матч.

В решающей встрече Шелтон сыграет со своим соотечественником Тайлером Фрицем.