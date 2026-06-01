Бывший советский теннисист Виктор Янчук высказался о выходе сразу троих россиянок к четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Напомним, что в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции смогли пройти Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Анна Калинская.

«Трое россиянок в четвертьфинале — такого давно не было, молодцы.  Психологически прибавили Шнайдер и Андреева.  Калинская — уже опытная, она в хорошей форме, попала в пик.  У женщин нет явных лидеров, кроме Соболенко.  С остальными можно играть.  Психологический фактор на стороне наших молодых.  Соболенко не всегда уравновешена: в напряжённые моменты теряет контроль, ошибается, проигрывает более низким соперницам.

Шансы на титул неплохие, особенно у Мирры Андреевой.  Она уже обыгрывала всех ведущих теннисисток, потенциал есть.  Наиболее вероятная претендентка на победу.  Будем верить, что кто-то из наших дойдёт хотя бы до полуфинала, а может, и до финала», — цитирует Янчука «Советский спорт».