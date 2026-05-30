Дуэт российских и чешских теннисисток, Ирина Хромачева и Анастасия Децюк, не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису — 2026.

Во втором раунде соревнований они проиграли норвежско-американской паре Улрикке Эйкери и Куинн Глисон со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Матч длился 2 часа 39 минут.

За время игры Хромачёва и Децюк выполнили четыре эйса, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 13 возможных. Эйкери и Глисон сделали один эйс, семь двойных ошибок и реализовали 9 брейк-пойнтов из 14.

В третьем круге турнира «Ролан Гаррос» Эйкери и Глисон встретятся с канадкой Габриэлой Дабровски и бразильянкой Луизой Стефани.