Представительница Польши Ига Свентек высказалась о победе над австралийкой Эмерсон Джонс со счетом 6:1, 6:2 на старте Открытого чемпионата Франции-2026.

«Ничто не дается легко. С каждым новым титулом становится даже немного труднее, потому что все ожидают, что ты всегда будешь готова и будешь играть идеально. Так что нужно оставаться скромной, ничего не принимать как должное и прокладывать свой путь с самого начала турнира», — приводит слова Свентек ESPN.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Свентек встретится с чешкой Сарой Бейлек.

Напомним, полька выигрывала Открытый чемпионат Франции по теннису в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.