Австрийская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 30-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису — 2026, выйдя во второй круг соревнований.

В первом матче турнира Потапова одержала уверенную победу над австралийкой Майей Джойнт, которая занимает 52-ю строчку в рейтинге, со счетом 6:1, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.

За это время Потапова выполнила одну подачу навылет и допустила пять двойных ошибок. Она также реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Соперница, Майя Джойнт, не смогла выполнить эйсы, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только два брейк-пойнта из пяти попыток.

Во втором круге «Ролан Гаррос» 2026 года Анастасия Потапова встретится с победительницей матча между Кэти Бултер из Великобритании и Акашей Уробо из США.