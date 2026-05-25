Итальянка Жасмин Паолини, занимающая 13-е место в мировом рейтинге теннисисток, пробилась во второй круг Ролан Гаррос — 2026. В первом матче турнира она одержала победу над украинкой Даяной Ястремской со счетом 7:5, 6:2.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Паолини не смогла выполнить ни одной подачи навылет, допустив три двойные ошибки, но успешно реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Ястремская, в свою очередь, сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта из шести попыток.

Во втором круге турнира Жасмин Паолини встретится с аргентинской теннисисткой Соланой Сьеррой.