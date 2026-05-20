Шестая ракетка мира Бен Шелтон выбыл из турнира ATP-500 в Гамбурге на стадии второго круга.

Американец в трех сетах уступил Даниэлю Альтмайеру из Германии, занимающего 65-й номер в рейтинге, со счетом 6:4, 6:7, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. В её рамках Шелтон шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Альтмайера три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В четвертьфинале турнира Альтмайер встретится с победителем матча Томми Пол (США) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).