Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первое место в мировом рейтинге, одержал победу над британцем Кэмероном Норри, который находится на 23-й строчке рейтинга, в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5, и продолжался 1 час 25 минут. Синнер продемонстрировал высокий уровень игры, выполнив восемь эйсов и реализовав четыре брейк-пойнта из девяти возможных. При этом он допустил одну двойную ошибку. Норри также показал достойную игру, выполнив пять эйсов, но допустил четыре двойные ошибки и реализовал только один брейк-пойнт.

В следующем раунде турнира Янник Синнер встретится с победителем матча между Витом Копривой из Чехии и Рафаэлем Ходаром из Испании.