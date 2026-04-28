Двенадцать российских теннисистов включены в заявку на участие в «Ролан Гаррос» в 2026 году, как сообщается на официальном сайте турнира.

Среди мужчин в одиночном разряде заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Кроме того, в турнире примет участие вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который, однако, не сможет выступить из-за травмы запястья.

В женской одиночной категории в составе российской сборной заявлены Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

Основные матчи турнира пройдут с 24 мая по 7 июня. Победители «Ролан Гаррос» среди мужчин и женщин в 2025 году — Карлос Алькарас и американка Коко Гауфф.