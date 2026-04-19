Российский теннисист Роман Сафиуллин (сейчас 226‑я ракетка) взял главный трофей на турнире серии «челленджер» в португальском Оэйраше.

Роман Сафиуллин globallookpress.com

В решающем матче он разгромил француза Валентена Руае (76‑я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2.

Соперники были на корте чуть более часа. За это время Сафиуллин 5 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк‑пойнта из 7 заработанных.

На счету Валентена — 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного заработанного брейк‑пойнта.

После этого триумфа россиянин переместился в лайв‑рейтинге ATP со 226‑го на 175‑е место.