Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев уверенно вышел в полуфинал турнира в Майами, разгромив в четвертьфинале аргентинца Франсиско Черундоло — 6:1, 6:2.

Матч продлился всего 1 час 6 минут и прошёл с заметным преимуществом немецкого теннисиста. Зверев стабильно действовал на подаче, отметился четырьмя эйсами, допустил лишь одну двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Черундоло смог ответить только двумя подачами навылет и не сумел навязать борьбу.

В полуфинале Зверев встретится с итальянцем Янником Синнером.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта с призовым фондом $9,4 млн. Действующим чемпионом является чех Якуб Меншик.