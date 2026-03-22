Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о том, что он готов изменить в своей игре.

«Не всё легко изменить, но я очень решительно настроен раскрыть свой потенциал как теннисист, поэтому готов кое-что изменить, даже то, в чём я уже преуспеваю. Думаю, если ты пытаешься улучшить свои навыки, но не можешь сделать это во время матчей, то теряешь время, может быть… а может и нет.

Нельзя тратить это время впустую, потому что тогда ты теряешь свою индивидуальность. К счастью, у меня есть команда, которая меня поддерживает, очень честная команда, которая старается помочь мне стать лучшим игроком, каким я только могу быть», — сказал Синнер на пресс-конференции.