Российский теннисист Андрей Рублев высказался о своем стиле игры. Ранее уроженец Москвы не вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США), проиграв Алехандро Табило из Чили со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«С моим стилем, который основан на ударе справа и не дает мне запасного плана, я достиг предела возможностей. Думаю, я сделал всё, что мог, чтобы попасть в топ‑5 мирового рейтинга. Пора попробовать что‑то другое, посмотреть, даст ли это мне новый импульс», — цитирует Рублева журналист Бенуа Майлин в соцсетях.

Сейчас Рублев является 16-й ракеткой мира.