Российская теннисистка Диана Шнайдер победила Терезу Валентову из Чехии во втором круге турнира в Майами (США).

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась с результатом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу 20-й ракетки мира.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Валентовой два эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующей соперницей Шнайдер будет Белинда Бенчич из Швейцарии.