Российский теннисист Даниил Медведев высказался про выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В 1/2 финала уроженец Москвы одолел первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

«Отличный матч, когда играешь против Карлоса много раз, много раз будешь проигрывать. Но всегда, когда выходишь на корт, нужно верить в победу, верить, что это возможно. Я его обыгрывал несколько раз уже, поэтому рад, что сегодня всё хорошо работало. Всё было на моей стороне, корт немножко быстрее, чем в предыдущие два раза. Можно было быстрее заканчивать розыгрыши, что естественно плюс против него. Поэтому очень рад такой победе и, надеюсь, хорошо сыграю в финале», — сказал Медведев после матча.

В финале Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера.