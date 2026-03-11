Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о нынешнем уровне женского тенниса.

Новак Джокович globallookpress.com

«Дело не в том, что это я верю в равенство в теннисе, а в том, что это факт. Женский теннис, безусловно, самый успешный и высокооплачиваемый вид спорта в мировом масштабе, это замечательно. Рад этому и горжусь этим. Думаю, женский теннис находится в хорошем положении», — приводит слова Джоковича Sport.

Напомним, что 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович в настоящий момент находится на третьем месте в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов.