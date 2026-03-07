Российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе на стадии второго круга. В своём матче она уступила представительнице США Аманде Анисимовой, которая занимает шестое место в мировом рейтинге.

Анна Блинкова globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 7:5, 1:6, 0:6. Блинкова успешно провела первый сет и сумела вырвать победу в напряжённой борьбе, однако затем инициатива полностью перешла к американской теннисистке. Во второй партии Анисимова уверенно сравняла счёт, а в решающем третьем сете не позволила сопернице взять ни одного гейма.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести возможных. Анисимова отметилась одним эйсом, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из двенадцати.