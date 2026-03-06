Казахстанский теннисист Александр Шевченко выиграл у Со Симабукуро из Японии в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Александр Шевченко globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:2 в пользу экс-россиянина.

Шевченко выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Симабукуро шесть эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Шевченко на турнире станет Каспер Рууд из Норвегии.