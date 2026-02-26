Кецманович, располагающийся на 84-й позиции рейтинга ATP, продолжит борьбу за титул. В матче за выход в полуфинал он сыграет с французом Теренсом Атманом .

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) в пользу сербского спортсмена. Матч продолжался 2 часа 37 минут. Таким образом, Зверев, занимающий четвёртую строчку мирового рейтинга, не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований.

Немецкий теннисист Александр Зверев неожиданно завершил выступление на турнире в Акапулько, уступив в 1/8 финала представителю Сербии Миомиру Кецмановичу .

