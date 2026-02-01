В Мельбурне прошел финал юниорского Australian Open 2026. Победительницей турнира стала французская теннисистка Ксения Ефремова, занимающая 583-е место в мировом рейтинге.

Ксения Ефремова globallookpress.com

В финале она обыграла россиянку Екатерину Тупицыну, которая находится на 1151-й строчке рейтинга WTA. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Ефремовой.

Матч длился 1 час 35 минут. За это время Тупицына отметилась одной подачей навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. Ефремова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь из 11 брейк-пойнтов.

На стадии полуфинала Тупицына победила американку Ти Фродин со счетом 6:3, 6:4. В другом полуфинале Ефремова обыграла россиянку Раду Золотареву с результатом 6:0, 4:6, 6:4.