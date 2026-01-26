Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Оксана Селехметьева обладает неплохим потенциалом и способна пробиться в топ-20 лучших теннисисток мира.

Шамиль Тарпищев globallookpress.com

«Оксана очень много потеряла из-за травм. Если она избавится окончательно от травматизма, то спокойно может играть на уровне первой двадцатки», — сказал Тарпищев «СЭ».

На Открытом чемпионате Австралии Селехметьева добралась до 3-го круга, где проиграла американце Джессике Пегуле. 23-летняя теннисистка сейчас занимает 101 место в рейтинге.