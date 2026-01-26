Представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от своей игры в матче четвёртого круга Australian Open против бельгийской теннисистки Элисе Мертенс.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Поединок завершился уверенной победой пятой ракетки мира со счётом 6:1, 6:3.

«Думаю, сегодня я сыграла намного лучше, чем в предыдущем матче. Были хорошие подачи. Солнце и тень создавали некоторые сложности, но в целом я рада, что мне удалось сохранить агрессивную игру. Я постараюсь восстановиться к следующему матчу и просто показать то, на что я способна», — сказала Рыбакина в интервью на корте.