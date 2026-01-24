Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл американца Элиота Спиццирри (85-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Янник Синнер globallookpress.com

Матч продолжался 3 часа 44 минуты. За это время Синнер выполнил 17 подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

Янник Синнер в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет со своим соотечественником Лучано Дардери (25-й в рейтинге).