Вторая ракетка мира итальянский теннисист  Янник Синнер  вышел в четвертый круг Australian Open — 2026.  В матче третьего круга он обыграл американца  Элиота Спиццирри  (85-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Янник Синнер
Янник Синнер globallookpress.com

Матч продолжался 3 часа 44 минуты.  За это время Синнер выполнил 17 подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 11.  На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

Янник Синнер в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет со своим соотечественником Лучано Дардери (25-й в рейтинге).