Итальянские теннисистки Сара Эррани и Жасмин Паолини успешно начали выступление в женском парном разряде Australian Open 2026, одержав победу в первом круге. Они обыграли китайско-британскую пару Тан Цяньхуэй и Майя Лумсден со счетом 6:3, 6:2.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Матч продолжался всего 1 час 17 минут. За это время итальянские спортсменки допустили лишь одну двойную ошибку и эффективно использовали свои шансы, реализовав пять из семи брейк-пойнтов. Их соперницы, напротив, смогли реализовать только два из пяти брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки и один эйс.

В следующем раунде Эррани и Паолини встретятся с победителем матча между австралийскими теннисистками Кимберли Биррелл и Талией Гибсон и японским дуэтом Момоко Кобори и Аяно Симидзу.