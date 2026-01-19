Канадец Денис Шаповалов (23-я ракетка мира) в трех сетах переиграл китайца Бу Юньчаокэтэ (120) со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:1 в первом круге Australian Open — 2026.

Денис Шаповалов globallookpress.com

Соперники были на корте 2 часа 17 минут. За это время Шаповалов выполнил 19 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 3 брейк-пойнта из 8.

Его соперник сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в игре.

Теперь Шаповалова ждет игра с опытным хорватом Марином Чиличем.