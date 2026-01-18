Сербская теннисистка Ольга Данилович, занимающая 68-е место в мировом рейтинге, успешно преодолела первый раунд Australian Open — 2026. В напряженной борьбе она обыграла бывшую первую ракетку мира из США, Винус Уильямс, со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Ольга Данилович globallookpress.com

Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. Данилович продемонстрировала уверенную игру, выполнив пять эйсов, допустив одну двойную ошибку и реализовав пять из восьми брейк-пойнтов. Уильямс также показала высокий уровень, но её результаты были чуть менее впечатляющими: девять эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Australian Open Данилович встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и представительницей Узбекистана Камилой Рахимовой.