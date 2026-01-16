Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на предстоящем Australian Open.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Соболенко остается фавориткой, но все зависит от ее психологического состояния. У нее есть проблемы с этим. Она сначала борется сама с собой, а потом уже с соперницей. С соперницей, как правило, получается легче. Если она не будет заваливать матчи волнением, у нее шансов больше всего. Она всех бьет и темпом, и силой ударов», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Australian Open — 2026 пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.