Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко на предстоящем Australian Open.
«Соболенко остается фавориткой, но все зависит от ее психологического состояния. У нее есть проблемы с этим. Она сначала борется сама с собой, а потом уже с соперницей. С соперницей, как правило, получается легче. Если она не будет заваливать матчи волнением, у нее шансов больше всего. Она всех бьет и темпом, и силой ударов», — цитирует Янчука «Чемпионат».
Australian Open — 2026 пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.