Катержина Синякова из Чехии и Чжан Шуай из Китая стали победительницами турнира WTA-500 в Аделаиде. В финальном матче они обыграли украинку Людмилу Киченок и американку Дезире Кравчик со счетом 6:1, 6:4.

Катержина Синякова globallookpress.com

Игра длилась 1 час 11 минут. Синякова и Шуай не сделали ни одной подачи навылет, допустили лишь одну двойную ошибку и реализовали шесть из семи брейк-пойнтов. У Киченок и Кравчик не было эйсов, было три двойные ошибки и два из трёх реализованных брейк-пойнтов.

Призовой фонд турнира в женском парном разряде составил 1 миллион 206 тысяч 446 долларов.