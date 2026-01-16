В полуфинале мужского теннисного турнира категории АТР-250 в Аделаиде чех Томаш Махач (35-я ракетка мира) в упорной борьбе обыграл американца Томми Пола (21) со счетом 2:6, 6:3, 6:3.

Томаш Махач globallookpress.com

Соперники были на корте почти два часа. За это время Махач 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

Пол выполнил 3 эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграл 2 брейк-пойнта из 4 заработанных за матч.

Второй финалист турнира опеределится в игре между испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (15) и французом Юго Эмбером (36).