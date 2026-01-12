Россиянка Екатерина Александрова (11-я ракетка мира) покидает теннисный турнир категории WTA-500 в австралийской Аделаиде после первого круга.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Ее обидчицей стала румынка Жаклин Кристиан (38), переигравшая Александрову в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Игра длилась почти два часа. За это время Александрова взяла 3 брейк-пойнта из 5, выполнила 2подачи навылет и допустила 7 двойных ошибок.

Кристиан выполнила один эйс, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и допустила 2двойные ошибки.

Во втором круге турнира румынка сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Дарья Касаткина (Австралия).