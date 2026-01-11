13-я ракетка мира Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-250 в Брисбене.

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин в двух сетах обыграл американца Брэндона Накашиму со счетом 6:2, 7:6.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Медведев выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Накашимы три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Титул в Брисбене стал 22-м в карьере 29-летнего Медведева. Он поднимется на одну строчку в рейтинге ATP и станет 12-й ракеткой мира.