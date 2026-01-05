Российский теннисист Даниил Медведев высказался о работе с тренером Томасом Юханссоном.

Даниил Медведев globallookpress.com

«В прошлом году, когда мы начинали, это был пробный период. В конце сезона у нас была возможность посмотреть, получится ли что-нибудь. Всё шло отлично, не только в плане результатов, но и в плане взаимоотношений, как на корте, так и вне его. Мы понимаем друг друга. Предсезонная подготовка была отличная», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В настоящий момент Медведев является 13-й ракеткой мира. Ранее его тренером был Жиль Сервара.