Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, одержал победу над итальянцем Флавио Коболли, который находится на 22-й строчке рейтинга ATP, в матче выставочного турнира World Tennis Continental Cup, проходящего в китайском Шэньчжэне.

Андрей Рублев globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Рублева. Благодаря этой победе, российский спортсмен выиграл все три матча на турнире, включая один в смешанном парном разряде.

Турнир в Шэньчжэне продлится с 26 по 28 декабря. Участники турнира разделены на две команды: сборную Европы и сборную мира, которые будут соревноваться в рамках этого турнира.