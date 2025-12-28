Австралиец Ник Кирьос высказался о победе над белоруской Ариной Соболенко в рамках «Битвы полов».

Ник Кирьос globallookpress.com

Напомним, что встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу австралийца.

«Честно, было очень сложно. Соболенко — очень серьезный соперник. Я не знал, чего ожидать, но получилась настоящая битва. Это была отличная возможность для меня. Мне пришлось потрудиться, ведь Арина здорово исполняла удары. Я бы хотел еще раз с ней сыграть.

Я немного нервничал, ведь я оказался в непростом положении. Арина едва не сделала брейк, и мне приходилось отвечать. Из‑за травмы я не мог толком играть правой рукой», — отметил Кириос в интервью на корте.