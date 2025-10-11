204-я ракетка мира Валентин Вашеро из Монако впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв Новака Джоковича. Монегаск рассказал об этом событии.

«Это просто безумие. Просто находиться по другую сторону корта от Новака было невероятным опытом. Новак выиграл турнир в Шанхае четыре раза. Я немного запутался во всех его титулах, когда его объявляли, но это был нереальный опыт. Теперь я, наверное, просто буду наслаждаться сегодняшней победой и думать о завтрашнем финале», — цитирует Вашеро сайт ATP.​

В финале представитель Монако сразится с победителем матча между Даниилом Медведевым и Артуром Риндеркнешом.